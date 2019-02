Le programme B737-800SF d'Aeronautical Engineers décroche sa certification FAA

Les programmes de conversion de Boeing 737NG en appareils tout cargo se multiplient. Après Bedek (737-700BDSF), Boeing (737-800BCF) et alors que PEMCO vient d'annoncer un nouveau programme de conversion de Boeing 737-700, la société américaine Aeronautical Engineers (AEI) vient de se voir délivrer par la FAA le STC (Supplemental Type Certificate) de son programme B737-800SF.



Un premier prototype (MSN 29121 - ex Air Berlin et Corendon Air) avait été modifié en décembre, mais la délivrance du STC avait été retardée, conséquence du shutdown partiel de l'administration américaine durant 35 jours. Cet appareil appartient au portefeuille de GECAS, qui prévoit d'aligner 55 exemplaires de 737-800 cargos (provenant très majoritairement des programmes de conversion d'AEI et de Boeing) ...