Boeing rachète un site de production de GKN Aerospace pour protéger ses programmes militaires

Boeing a annoncé le 26 avril qu'il avait conclu un accord avec GKN Aerospace et sa société mère Melrose Industries pour le rachat de son site industriel de Saint-Louis (Missouri) afin de « continuer la fabrication de composants critiques pour le gouvernement américain et ses alliés ». Aucun détail financier n'a été divulgué.



L'accord prévoit le transfert immédiat des activités de GKN du site à Boeing dans le cadre des programmes militaires F/A-18 et F-15. L'avionneur américain a également précisé qu'il avait embauché la totalité des effectifs du site de Saint-Louis, soit quelque 550 salariés.



En 2022, GKN et Melrose Industries avaient envisagé de fermer leur site de Saint-Louis par manque de rentabilité. Boeing avait immédiatement riposté par une action en justice.



Pour rappel, Boeing avait indiqué quelques mois plus tard que le programme F/A-18 E/F Super Hornet verrait sa production définitivement arrêté fin 2025 faute de nouvelle commande, souhaitant adapter son propre site de Saint-Louis à la montée en production d'autres programmes tels que les T-7A Red Hawk et MQ-25 Stingray, ainsi que pour des éléments de voilures des F-15EX Eagle II et 777X.



(Photo © Boeing)