Air China commande à son tour une centaine de C919 à COMAC

Air China a signé un accord avec COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) pour l'achat de 100 monocouloirs C919 pour répondre aux besoins de renouvellement de sa flotte.



Le contrat est valorisé à plus de 10 milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur chinois, mais Air China a précisé avoir obtenu un rabais important pour cette commande, avec des livraisons programmées entre 2024 et 2031.



Le financement des appareils se fera par des fonds propres, par des prêts bancaires et par d'autres méthodes de financement, sans impact sur la trésorerie de la compagnie aérienne.



Air China opère déjà avec une vingtaine d'ARJ21 produits par COMAC.



Entré en service en mai 2023 sous les couleurs de la compagnie aérienne China Eastern Airlines, ce programme motorisé par des LEAP-1C de CFM International (coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace) a officiellement enregistré plus de mille commandes de la part de plus d'une trentaine de clients. COMAC en a aujourd'hui livré 5 exemplaires, tous à la compagnie aérienne shanghaïenne. China Eastern Airlines avait d'ailleurs également commandé 100 C919 supplémentaires le 28 septembre dernier, des appareils livrables également entre 2024 et 2031.



Pour rappel, l'avionneur chinois ambitionne d'atteindre une cadence de production de 150 exemplaires par an d'ici 5 ans.



(Photo © COMAC)