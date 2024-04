Embraer va investir 390 millions de dollars dans ses capacités industrielles cette année

Embraer prévoit d'investir 390 millions de dollars et de recruter 900 personnes supplémentaires cette année afin de répondre à la demande croissante pour ses appareils et pour développer de « nouvelles activités, produits et services ».



Sont notamment concernées les activités de recherche et développement pour de nouvelles technologies, telles que celles qui seront utilisées dans les eVTOL, l'expansion des services aéronautiques, y compris la conversion d'avions de passagers en avions cargo (P2F), la défense et la sécurité, ainsi que divers projets d'amélioration et de développement de ses activités industrielles.



Ce plan d'investissement a été dévoilé le 26 avril à l'occasion d'une visite du président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, au siège de l'avionneur à São José dos Campos.



Pour rappel, Embraer a enregistré un chiffre d'affaires de 5,26 milliards de dollars l'année dernière. Pour cette année, Embraer estime qu'il s'agira d'une autre année de croissance avec des livraisons comprises entre 72 et 80 avions commerciaux et entre 125 et 135 jets d'affaires. L'objectif est de générer un chiffre d'affaires compris entre 6 milliards de dollars et 6,4 milliards de dollars.



(Photo © Embraer)