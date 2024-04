Safran révise à la baisse ses prévisions de livraison de LEAP

A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Safran a indiqué qu'il révisait ses prévisions de production pour le moteur LEAP. Elle devrait augmenter non plus de 15 % à 20 % cette année mais de 10 % à 15 %.



Ce ralentissement, censé traduire un « démarrage timide de la production d'avions » au premier trimestre, affectera principalement le LEAP-1B, qui équipe les Boeing 737 MAX. Le programme a en effet subi un nouveau revers en début d'année et la production est pour le moment très ralentie afin de résoudre les problèmes de qualité qui l'affectent.



Le motoriste a toutefois peu de visibilité sur le calendrier du dénouement de la crise et pourrait être amené à réviser de nouveau cette prévision dans le courant de l'année.



Le groupe Safran ne remet toutefois pas en question ses objectifs financiers pour l'année, notamment d'enregistrer un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant avoisinant les 4 milliards d'euros. Le premier trimestre a en effet le cadre d'une belle croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18,1 % à 6,22 milliards d'euros, hausse à laquelle ont contribué toutes les divisions. Quelques 367 moteurs ont été livrés sur la période (stable par rapport à 2023) et les services sur moteurs civils sont au sommet. Le secteur des équipements et la défense sont en hausse de 22,7 %, principalement portés par les livraisons d'équipements Airbus et 787.



(Photo © Safran)