Comment Manitou innove pour les besoins de la maintenance aéronautique

IL Y A 13 HEURES

La NASA annonce avoir sélectionné une nouvelle mission spatiale pour explorer les origines de l'univers. Baptisée SPHEREx (Spectro-photometer for the history of the universe, epoch of reionization and ices explorer), elle a été initié par James Bock, cosmologiste au California Institute of Technology (CALTECH) pour observer le ciel dans le spectre visible et proche-infrarouge afin d'établir une carte complète en 96 bandes de couleur. Elle doit partir en 2023 pour deux ans, pour un coût estimé à 242 millions de dollars, hors lancement.