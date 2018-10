MRO : Sine Draco s'attaque aussi à la conversion d'Airbus A321 en appareils tout-cargo

Sine Draco Aviation Technology (Sine Draco) a choisi Sierra Completions, filiale de Sierra Nevada Corporation (SNC) pour la conception technique de son appareil tout-cargo basé sur la conversion d'Airbus A321 (A321-200 SDF).



Sine Draco est une société soeur de Draco Aerosystems créée in 2011 et spécialisée dans le développement, la gestion et l'exécution de projets aéronautiques aux Etats-Unis et en Chine. Selon Sine Draco, l'A321-200 SDF pourra transporter 14 ULD standards (88x125 ou 88x108 pouces) sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute.



Ancra International a pour sa part été sélectionnée pour la fourniture du système de chargement ainsi que les cache-hublots. Sierra Completions, connu pour ses aménagements d'appareils VIP, sera en charge du STC auprès de la FAA.



Ce projet, qui se positionne clairement sur le marché de la succession des 757F, s'ajoute aux trois autres programmes concurrents lancés par EFW (ST Aerospace-Airbus), 321 Precision Conversions (Precision Aircraft Solutions et ATSG) et PACAVI.