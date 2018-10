MRO Europe : les contrats de maintenance d'équipements

17 octobre :



Zodiac Aerospace (groupe Safran) a choisi AAR comme distributeur mondial privilégié pour ses lignes de produits Water and Waste. Cette accord entrera en vigueur le 1er novembre 2018. Il comprend les produits pour tous les types d'avions.



TAP Air Portugal a signé un contrat de 5 ans avec Thales pour prolonger jusqu'à mi-2023 ses services de maintenance RBTH (Repair By The Hour) existants pour ses flottes d'Airbus A320 et A330/340, soit 65 d'appareils. Le premier contrat date de 2001. TAP a également sélectionné des équipements avioniques de Thales pour équiper ses futures flottes d'A320neo et d'A330neo, soit 53 appareils : Thales Flight Management System, T3CAS et transpondeur.



Corsair a décidé de prolonger son contrat avec AFI KLM E&M portant sur la maintenance et la réparation des équipements de ses A330. La collaboration date de 2002 et concerne non seulement la réparation mais aussi la mise à disposition d'un stock local de pièces et un accès pool.



NEOS a signé un contrat avec Epcor pour le support APU des APS5000 qui équipent ses 787. La filiale d'AFI KLM E&M assurera la réparation des groupes auxiliaires de puissance. La compagnie italienne exploite actuellement deux Boeing 787 mais attend deux autres exemplaires de l'appareil.



Safran Nacelles et Lufthansa Technik ont conclu un accord prévoyant une coopération dans le domaine de la réparation de nacelles d'A320neo motorisés par LEAP. Cette coopération intervient en amont du travail de réparation pour développer conjointement des solutions. Elle couvre aussi les pools de nacelles, qui seront financés et gérés conjointement.



16 octobre :



Western Air signe un accord Flight Hour Pool Program avec Embraer pour le soutien des composants réparables de sa flotte d'ERJ-145. Cela comprend des services d'ingénierie matérielle et des échanges de composants avancés. La compagnie aérienne possède actuellement trois ERJ-145 et prévoit en acheter un autre d'ici la fin de l'année.



AAR signe un accord avec Ontic (filiale de BBA Aviation) pour devenir son partenaire agréé pour la gestion des stocks et son distributeur exclusif dans le cadre de son activité MRO militaire au Royaume-Uni. Cela comprend une variété de services de réparation et de révision pour un portefeuille de pièces avioniques



GKN Fokker Services (filiale de GKN Aerospace) et UTC Aerospace Systems (UTAS) ont signé un contrat de licence de réparation pour les composants hydrauliques des commandes de vol des avions Bombardier CRJ200/700/900/1000 dans les régions Europe-Moyen-Orient-Afrique et Asie-Pacifique. Cela comprend une licence de technologie permettant d'accéder aux données techniques nécessaires à la maintenance des unités remplaçables en ligne (LRU) et un contrat d'achat de pièces de rechange.