MRO Europe : Brady lance RFID Air, une nouvelle étiquette RFID ultra-fine pour surfaces non métalliques

Brady Corporation vient de lancer une nouvelle étiquette RFID ultra-fine à destination du secteur aéronautique. Baptisée RFID Air, cette étiquette s'applique aux surfaces non métalliques, ciblant ainsi en particuliers les équipements de cabine (gilets de sauvetage, masques à oxygène...).



RFID Air est disponible dans 3 tailles différentes et pèse moins de un gramme, pour une épaisseur de 0,23mm. La puce RFID peut être interrogée jusqu'à une distance de 8 mètres. Brady précise que cette étiquette peut résister à des conditions environnementales extrêmes sans avoir recours à un film de protection. Elle est compatible avec des températures comprises entre -40°C et 85°C en milieu pressurisé ou non. RFID Air est certifié ATA Spec2000 et AS7578.



La société américaine proposait déjà des étiquettes RFID pour surface métallique à destination du secteur aéronautique, un marché qui s'est d'ailleurs développé lorsque Airbus a décidé d'utiliser la technologie RFID pour tracer des pièces sur tous les appareils de sa gamme.



Comme nous l'explique David Verloes, Chef de produit Europe, Moyen-Orient et Afrique pour les solutions d'indentification de Brady Corporation, « Brady a alors décidé en 2013 de devenir le leader du marché RFID pour le secteur aérospatial et a développé une étiquette imprimable durable, ultra-légère et imprimable sur site, capable de résister à toutes les conditions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cabine d'un avion, au sol ou en vol ».



Selon lui, le marquage de pièces par puces RFID est la réponse au besoin croissant d'identification des composants de façon efficace et sans erreur dans les chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes et mondialisées. L'identification de chaque composant avec une étiquette RFID permet la saisie automatisée des données, la production en temps réel et la visibilité des stocks, la visibilité complète de la chaîne logistique et des processus métier rationalisés.



Il offre un avantage dans la gestion du composant au cours de l'ensemble de son cycle de vie et répond aux besoins des fournisseurs, intégrateurs, compagnies aériennes et sociétés MRO et notamment dans le cadre d'automatisation des processus opérationnels.



Brady propose une solution d'impression et de programmation des puces RFID simultanée sur site en moins d'une dizaine de secondes. Les étiquettes sont imprimées avec une résolution de 600 dpi. Par ailleurs, le logiciel fourni est conforme à la norme ATA2000 et permet la saisie de données de façon manuelle ou de façon automatique avec l'intégration d'un processus de validation.