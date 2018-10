MRO : AFI KLM E&M et GMF AeroAsia concluent leur partenariat stratégique

AFI KLM E&M et GMF AeroAsia ont attendu l'Indonesia Investment Forum 2018 pour annoncer la conclusion de leur accord de partenariat stratégique. Après avoir franchi plusieurs étapes ces dix-huit derniers mois, Anne Brachet, la directrice générale adjointe d'AFI KLM E&M, et Iwam Joeniarto, le PDG de GMF (Garuda Maintenance Facility), ont signé leur accord le 11 octobre, en présence du président de la République indonésienne, Joko Widodo.



Il porte notamment sur « l'amélioration du système de qualité amélioré de GMF » et le renforcement des capacités dans les domaines du support avion, moteurs et équipements. Il reste ainsi dans le cadre du protocole d'accord conclu en avril 2017, qui prévoyait un renforcement de la collaboration entre les deux prestataires MRO et qui avait été élargi en septembre par la signature d'une lettre d'intention envisageant sa transformation en alliance stratégique.



GMF AeroAsia attend de ce partenariat qu'il renforce la confiance de ses clients en la société, grâce à l'image de qualité véhiculée par la marque AFI KLM E&M. Il espère que rejoindre le Top 10 des MRO d'ici trois ans. AFI KLM E&M souhaite quant à elle renforcer sa présence en Asie, où les besoins en services dans la maintenance explosent.



Ton Dortmans, le directeur général de KLM E&M, a commenté : « nous avons travaillé étroitement et avec succès avec GMF pendant de nombreuses années, il était donc naturel pour nous de monter d'un cran et de consolider notre partenariat. »