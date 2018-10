Babcock monte à bord des PC-21

D'ici le début de l'année 2019, l'ensemble des dix-sept PC-21 destinés à la formation des futurs équipages de chasse auront rejoint le tarmac de la BA 709 de Cognac. Avant de pouvoir embarquer des aviateurs, ils ont fait l'objet d'un examen de navigabilité par la DSAé (Direction de la sécurité aéronautique d'État), à l'issue duquel ils ont obtenu leur certificat d'immatriculation et de navigabilité. Les premiers avions ont été « libérés » et commencent à être mis à disposition des primo-instructeurs, qui vont former d'autres instructeurs, afin d'être prêts à accueillir la première promotion de stagiaires à l'été 2019.



Si les pilotes aux commandes seront des instructeurs et des élèves-pilotes de l'armée de l'air, les avions sont la ...