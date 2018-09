Nouveaux allongements des intervalles de maintenance pour la famille CRJ de Bombardier aux US

Bombardier vient de recevoir l'approbation Federal Aviation Agency (FAA) pour un nouvel échelonnement des intervalles entre les visites de maintenance pour ses avions CRJ les plus récents, qu'ils soient déjà en service en cours de production. Le nouveau programme ne concerne en effet que les CRJ700, CRJ900 et CRJ1000.



L'intervalle de visite d'entretien (A-check) est ainsi étendu à 800 heures de vol et l'intervalle des visites de maintenance lourde (C-check) à 8 000 heures de vol.



« Nous sommes ravis que les exploitants de biréacteurs CRJ Series tirent parti de notre approche d'amélioration continue. Cette évolution signifie une réduction de 14 pour cent du nombre de jours de maintenance, ce qui permettra d'avoir davantage de jours consacrés au service qui engendre des revenus. » a pour cette occasion déclaré Charles Comtois, le chef du programme d'avions CRJ Series chez Bombardier Avions commerciaux.



Le programme d'entretien des CRJ700, CRJ900 et CRJ1000 est désormais celui qui comprend les intervalles les plus longs concernant des avions régionaux. Ce programme a d'ailleurs pratiquement doublé depuis l'introduction de la nouvelle génération de CRJ (CRJ700) en 1997 (400 heures pour les visites A et 4500 heures pour les grandes visites).



Une autre modification du programme de maintenance avait aussi été mise en place en 2011 pour atteindre les précédents intervalles de 650 heures et 6 500 heures respectivement.