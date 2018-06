La restructuration de Rolls-Royce change de tournure

C'est à croire qu'on ne peut pas faire de restructuration sans casser des jobs. Rolls-Royce vient ainsi d'annoncer, le 14 juin, le lancement d'une deuxième étape à son grand plan de réorganisation entamé en janvier dernier. Alors qu'il s'agissait jusque-là de simplifier l'organisation avec le passage de cinq à trois divisions d'affaires, le groupe britannique annonce désormais la suppression de 4 600 emplois. Une décision qui contraste avec les bons résultats annuels publiés en mars dernier. L'objectif est d'atteindre une réduction des coûts annuelle de 400 millions de livres sterling d'ici fin 2020.



Rolls-Royce ne veut visiblement pas perdre de temps. Pas moins d'un tiers des 4 600 emplois sera supprimé dès cette année. Le pic de départs devrait arriver en 2019 et l'objectif être atteint mi-2020. Les fonctions institutionnelles et de soutien seront les plus touchées par ces ...