Comment Thai Airways va étendre les capacités d'entretien du réseau agréé de Rolls-Royce sur les Trent

La politique volontariste du gouvernement thaïlandais menée depuis deux ans pour développer l'industrie aéronautique du pays est en train de se concrétiser. Rolls-Royce et Thai Airways ont ainsi dévoilé leur accord visant à explorer des synergies dans la maintenance des réacteurs de la famille Trent en développant le réseau Trent CareNetwork.



L'idée est de développer les capacités existantes du shop moteurs de Thai Airways implanté sur la plateforme de Bangkok Don Mueang pour répondre à ses besoins croissants, mais pas seulement. Plus de la moitié de la flotte de la compagnie porte-drapeau thaïlandaise, composée essentiellement de gros-porteurs, est motorisée par Rolls-Royce (A330-300, 777-200/200ER, 777-300, A350 et A380). Seuls ses 777-300ER, ses 747-400, ses A320 et son unique 737-400 ne sont pas équipés par le motoriste britannique.



Thai Airways compte ainsi progressivement étendre les capacités de réparations de ...