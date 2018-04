Vallair acquiert six A321 pour lancer le programme P2F

Vallair a constitué son stock initial d'A321 pour le lancement du programme de conversion A321P2F. La société luxembourgeoise a indiqué le 24 avril qu'elle avait acquis six appareils produits entre 1997 et 1999 pour pouvoir démarrer les travaux de modification en avions cargo et les proposer en location sous des contrats à court terme.



Vallair a signé des accords de conversion avec deux industriels, 321 Precision Conversions aux Etats-Unis et Elbe Flugzeugwerke (EFW), devenant à chaque fois leur cliente de lancement pour le programme de conversion des A321 en avions cargo. Le premier prototype soumis à ces travaux de ...