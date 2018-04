KLM UK Engineering aide VCATI pour la formation

Alors que les besoins de recrutement se font de plus en plus pressant et la main d'oeuvre qualifiée tant à manquer, KLM UK Engineering a décidé de s'associer avec le Vision Concept Aviation Training Institute de Dubaï. La filiale britannique d'AFI KLM E&M va fournir à l'institut de formation des examinateurs ainsi que sa solution logicielle Learning Environment (VLE), conformes au Part 147 du règlement de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Cet apport va permettre la formation d'étudiants en ligne et de passer leur qualification licence EASA Part 66 B1.1 (mécanicien cellule avion à turbine) et B2 (avionique).