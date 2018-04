Contrats MRO dans l'aviation régionale

Alors que se tenait le salon MRO Americas du 10 au 12 avril à Orlanda (Floride), plusieurs contrats de maintenance ont été annoncés dans l'aviation régionale. Ils sont notamment le fait des constructeurs ATR et Embraer, ainsi que de la société de MRO StandardAero.



ATR a annoncé avoir signé un contrat de maintenance globale (GMA) avec Mandarin Airlines, filiale régionale de la compagnie taiwanaise China Airlines, qui a acheté six ATR 72-600 et en a pris trois autres en location. En fonction d'un coût défini à l'heure de vol, le constructeur franco-italien va ainsi fournir des services de réparation, de révision, d'approvisionnement en unités remplaçables en ligne (LRU) et de livraison « porte-à-porte » de pièces détachées. Il assure également une assistance technique et d'ingénierie pour la compagnie, ainsi que le développement avec l'ENAC d'une solution de formation pour ses personnels, et enfin une aide pour l'installation de capacités de maintenance lourde en interne chez China Airlines.



Toujours dans le monde ATR, StandardAero a conclu un accord de trois ans avec Vietnam Airlines pour sa flotte d'ATR 72-500. Le contrat porte ainsi sur la fourniture de services de maintenance, réparation et révision à Vietnam Air Service Company (VASCO, filiale de Vietnam Airlines) pour les moteurs Pratt & Whitney Canada PW127M, qui équipent ces appareils. Un soutien sera notamment assuré en France, depuis le centre de révision désigné (DOF) de StandardAero pour la famille PW100, installé à Gonesse (Val d'Oise). Celui-ci a été intégré avec l'acquisition de Vector Aerospace auprès d'Airbus Helicopters en novembre 2017.



StandardAero en a profité pour annoncer une extension de certains de ses services dans l'aviation régionale. Son offre clef en main de LRU pour les unités auxiliaires de puissance (APU) couvre désormais toute la gamme CRJ de Bombardier avec l'intégration des CRJ100/200. Et la société de MRO propose désormais des services de surveillance de l'état moteur (EHM) pour les CF34, CFM56, PW100, PW150 et PT6. Cette compétence a également été intégrée grâce à l'acquisition de Vector Aerospace, qui dispose d'un centre d'analyses, lui aussi situé à Gonesse.



Enfin, Embraer Services & Support a signé un contrat de trois ans avec Hop ! Air France. Il couvre la réparation de près de 300 composants pour la flotte de treize ERJ145 de la compagnie française. Le constructeur brésilien a également renouvelé un accord similaire avec Regourd Aviation, pour six ERJ145 et un Legacy 650. Il couvrira près de 700 références pendant cinq ans supplémentaires.