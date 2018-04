UTAS s'attaque à la valorisation des données

L'utilisation des données est décidément prégnante dans le monde de la MRO, et UTC Aerospace Systems (UTAS) n'échappe pas à cette tendance. L'équipementier du groupe américain UTC a profité du salon MRO Americas, qui se tient du 10 au 12 avril à Orlando (Floride), pour lancer à son tour une solution avancée de prévisions et de gestion de l'état (PHM) grâce à l'analyse de données, baptisée Ascentia, ainsi que FlightSense, une nouvelle gamme de services pour la réparation et la gestion d'actifs.



Ascentia permet un suivi de la santé des équipements à partir des données qu'ils génèrent. UTAS ...