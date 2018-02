SR Technics robotise aussi ses inspections avion

Drones et robots sont la nouvelle tendance de fond pour les inspections de maintenance des avions commerciaux. SR Technics a choisi la seconde solution et vient ainsi de s'associer avec la société néo-zélandaise Invert Robotics pour automatiser ses inspections cellules.



Équipé d'une caméra d'inspection à haute résolution, le robot enregistre et transmet des images vidéo à un écran au sol. Les images sont ensuite analysées par les ingénieurs de la société MRO suisse.

Selon SR Technics, le recours à des inspections automatisées pourra ainsi réduire le temps d'inspection de quelques heures à quelques minutes. De plus, ...