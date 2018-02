L'EASA accorde un POA européen unique à Airbus Helicopters

Airbus Helicopters fait un pas de plus vers une meilleure intégration de ses différentes entités françaises, allemandes et espagnoles. L'hélicoptériste vient de recevoir, le 5 février, un agrément d'organisme de production (POA - Part-21G) unique de la part de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Il remplace les certifications nationales jusque-là en vigueur. Ce POA vient compléter l'agrément d'organisme de conception (DOA - Part-21J) unique reçu en 2016. La mise en place de ce cadre commun à tous les sites des trois pays doit contribuer à simplifier et améliorer leur collaboration industrielle.



Christian Cornille, vice-président exécutif chargé ...