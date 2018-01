MRO Middle East : Airbus expose ses nouveaux services

Airbus a profité des conférences Airline E&M Middle East organisée à Dubaï par Aviation Week la veille du salon MRO Middle East pour faire le point sur ses services. Guillaume Mille, directeur des ventes pour Airbus Flight Hours Services (FHS) depuis le mois de septembre est ainsi revenu sur les nouveaux intervalles de maintenance pour l'A380 (MDP). Rappelons-le, sur un an lissé, les checks A font gagner 2 jours, les checks C 3 autres et la grande visite à 6 ans 1 jour de plus, soit un total de 6 jours d'opérations supplémentaires par A380 et par an.