Trois contrats pour lancer le LessorCare de Rolls-Royce

Annoncé il y a tout juste un an, le LessorCare est désormais opérationnel. Rolls-Royce a annoncé la signature de contrats avec trois clients de lancement, le 23 janvier, pour son programme-cadre de soutien dédié aux loueurs d'avions pour l'entretien de leurs moteurs Trent.



Parmi les trois clients de lancement, on retrouve naturelle AerCap qui a participé à la conception de ce programme. Le loueur irlandais a adopté cette solution pour « sa flotte existante et future d'avions motorisés par des Trent » selon le communiqué de Rolls-Royce. Le même contrat couvre ainsi l'ensemble des moteurs Trent, tous types ...