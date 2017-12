Hélices britanniques pour le MA700 chinois

L'industrie aéronautique chinoise a encore du mal à se passer des équipementiers occidentaux. Avic vient de signer un contrat structurant, le 20 décembre, avec Dowty Propellers. La maison-mère du constructeur chinois Xi'An Aircraft confie ainsi la conception, le développement, la production et le soutien des hélices de son biturbopropulseur régional MA700 à la société britannique.



La conclusion de ce contrat est la résultante d'une phase de conception commune pour mettre au point et intégrer une hélice hexapale en composites. Outre les matériaux, le travail a porté sur la forme des pales, ainsi que sur le système double-bande de contrôle électronique (PEC) et doté d'une architecture ouverte.



Cette hélice est dérivée des R408 déjà en service sur les Q400 de Bombardier ou les An-132D d'Antonov. Tout comme ces appareils, le MA700 sera d'ailleurs équipé de moteurs Pratt & Whitney Canada PW150C. Le premier modèle bon de vol sera livré au second semestre 2019, pour une certification en 2021.



Le MA700 doit voler pour la première fois l'an prochain (après avoir été retardé d'un an fin 2016). Il devrait donc être équipé d'une version plus classique de la R408. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant 2020.