Philippine Airlines souscrit au service SmartParts de Bombardier

Philippine Airlines a décidé de s'appuyer sur Bombardier pour la gestion des composants de sa flotte de douze Q400 - des appareils en cours de livraison, la première commande ayant été signée en décembre 2016. La compagnie asiatique a ainsi signé un contrat SmartParts d'une durée de huit ans. Il couvre donc la gestion des composants et les travaux de maintenance, réparation et révision, en plus de donner un accès à un pool de pièces de rechange situé aux Philippines.

