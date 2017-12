Lufthansa Technik et MTU Aero Engines lancent officiellement EME Aero en Pologne

Lufthansa Technik et MTU Aero Engines ont finalisé le 4 décembre leur projet de coentreprise pour la MRO des PW1000G de Pratt & Whitney. Celle-ci s'appellera EME Aero (Engine Maintenance Europe) et sera installée en Pologne. La société de MRO et le motoriste allemand détiendront chacun une participation de 50% dans la JV et y investiront 150 millions d'euros d'ici 2020.



C'est à cette date que les installations seront opérationnelles. Elles devraient être capables d'accueillir plus de 400 visites en atelier de moteurs de la famille PW1000G et d'occuper 800 employés.

