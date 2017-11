Services by Airbus va participer au retrofit des cabines de 14 A380 de Singapore Airlines

L'entité d'Airbus dirigée par Laurent Martinez sera ainsi responsable des divers Bulletins de Service (SB) ainsi que des kits de composants cabines. Services by Airbus apportera également son savoir-faire en ingénierie ainsi que ses connaissances de l'avion.



Les modifications des cabines seront quant à elles réalisées dans les hangars de SIA Engineering à Changi, avec un premier appareil entrant en chantier fin 2018. Tous les appareils devront être retrofités d'ici 2020, au fur et à mesure de leur passage en grande visite d'entretien programmée.



La compagnie aérienne singapourienne avait dévoilé le nouvel aménagement intérieur de ses A380 au début du mois de novembre, une configuration qui sera introduite sur les cinq nouveaux exemplaires attendus d'ici l'année prochaine. Le premier d'entre eux est d'ailleurs livrable très prochainement, sa mise en service commercial étant annoncée pour le mois de décembre entre Singapour et Sydney.



Ce nouvel aménagement quadriclasse de 471 places comprend notamment de nouvelles Suites de première classe désormais placées sur le pont supérieur, accompagné d'un nouveau cabinet de toilette (lire l'article :









