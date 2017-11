Dubai Airshow 2017 : Gulf Air choisit le Leap de CFM International pour ses A320neo

Gulf Air continue de faire confiance à CFM International. Après le CFM56 en 1992, la compagnie bahreïnienne a choisi le LEAP-1A du motoriste franco-américain (coentreprise entre Safran Aircraft Engine et GE Aviation) ce 12 novembre, au cours du salon de Dubaï. Elle équipera ainsi les dix-sept Airbus A321neo et les douze A320neo qu'elle a commandé en janvier 2016. A ces 58 moteurs, s'ajoutent sept exemplaires supplémentaires de rechange.



Le contrat comprend aussi un accord de service à long terme : Gulf Air bénéficiera ainsi de coûts de maintenance garantis pour l'ensemble de ses LEAP-1A sur la base d'un prix à l'heure de vol (RPFH), et ce pendant 10 ans.



Le montant total du contrat est évalué à 1,9 Md$, selon les prix catalogue. Les premiers avions seront livrés par Airbus début 2018.