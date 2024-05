MRO : Ryanair multiplie ses installations de maintenance pour faire face à la croissance de sa flotte

Ryanair, la plus importante compagnie aérienne européenne, tant en nombre de passagers transportés qu'en nombre d'appareils, vient d'ouvrir simultanément deux nouveaux hangars de maintenance en Pologne et en Lituanie ces derniers jours pour répondre à l'augmentation de sa flotte (556 monocouloirs de la famille 737 de Boeing aujourd'hui).



Le premier se situe à Wrocław et constitué le deuxième hangar de sa filiale WAMS (Wroclaw Aircraft Maintenance Services). Il affiche une superficie de 8 300 m2 et porte les capacités de maintenance du site à jusqu'à 4 monocouloirs simultanément. Sa construction a nécessité un investissement de 25 millions d'euros, une somme qui sera également utilisée pour créer 300 nouveaux emplois, portant ainsi à 550 personnes les effectifs de ce centre MRO. WAMS avait été créée en 2017 pour répondre aux besoins de maintenance hivernale de la flotte de Ryanair.



Le second est quant à lui implanté sur la plateforme...