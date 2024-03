Pratt & Whitney Canada remporte un contrat de services pour les moteurs des ATR de Fly91

La compagnie aérienne régionale indienne Fly91 (Just Udo Aviation Private Limited) a signé un accord de services pluriannuel avec le motoriste Pratt & Whitney Canada (groupe RTX).



L'accord prévoit la maintenance, la réparation et la révision des turbopropulseurs PW127M qui équiperont les ATR 72-600 de Fly91.



« L'entente signée avec Pratt & Whitney Canada est un jalon important qui nous permettra d'offrir à nos clients des vols régionaux d'une grande fiabilité à partir de l'aéroport international Manohar, à Goa », explique Manoj Chacko, directeur général et chef de la direction de Fly91.



« Nous effectuons la maintenance de la famille de moteurs PW100 depuis 40 ans, alors nous avons la conviction que nous pouvons aider FLY91 à assurer la fiabilité technique de sa flotte d'ATR 72-600 et à répondre pleinement aux attentes des passagers » a pour sa part annoncé Irene Makris, vice-présidente, Service client à Pratt & Whitney Canada.



La compagnie aérienne créée par Convergent Finance, une société de capital-investissement basée à Bombay et Manoj Chacko, ancien dirigeant de Kingfisher Airlines, a démarré ses opérations commerciales le 18 mars dernier entre le nouvel aéroport de Goa Manohar (VOGA) et Bangalore. Fly91 dispose aujourd'hui d'un premier ATR 72-600 (MSN 1385, livré en février), mais prévoit d'ajouter six autres exemplaires au cours des six prochains mois.



La jeune compagnie aérienne prévoit même d'aligner une trentaine d'appareils dans les cinq ans, souhaitant relier plus d'une cinquantaine de villes de niveau 2 et 3 en Inde.



Pour rappel, la dénomination commerciale Fly91 de la compagnie se rapporte à l'indicatif téléphonique international de l'Inde, à savoir +91.