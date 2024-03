MRO : CFM International assurera la maintenance de tous les moteurs LEAP-1B d'American Airlines pendant 20 ans

C'est tout simplement l'un des plus importants contrats de services MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) jamais signés dans l'aviation commerciale, tant par sa durée que par le nombre de moteurs couverts.



CFM International a finalisé plusieurs accords avec American Airlines portant sur les moteurs LEAP-1B qui équiperont ses futurs Boeing 737 MAX 8 et MAX 10. Ces accords, qui incluent entre autres l'achat de moteurs de rechange, comprennent également un nouveau contrat de services de 20 ans couvrant l'ensemble de la flotte LEAP-1B en service et en commande.



Le motoriste franco-américain sera ainsi en charge de la maintenance de plus de 400 moteurs LEAP-1B pour la compagnie aérienne américaine (et en excluant les 75 avions supplémentaires en option).



« Nous sommes très heureux de nous associer à CFM pour opérer notre flotte de Boeing 737 MAX. Leurs moteurs, plus récents et plus efficaces, contribueront à offrir à nos clients le meilleur réseau de liaisons et une fiabilité opérationnelle record » a déclaré Devon May, le directeur financier d'American Airlines.



American Airlines aligne également plus de 70 A321neo motorisés par des LEAP-1A. La compagnie s'est engagée sur un total de 219 A321neo fermes (avec une cinquantaine de 50 A321XLR) mais le choix de la motorisation pour les 85 nouveaux exemplaires annoncés cette semaine (avec 75 autres en option) n'a pas encore été officialisé.



La coentreprise formée à 50/50 par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines équipe aussi les quelque 303 Boeing 737 NG d'American Airlines avec son CFM56-7B.