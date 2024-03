Airbus table sur une forte croissance des services au Moyen-Orient

Alors que le salon MRO Middle East ouvre ses portes les 5 et 6 mars à Dubaï (Émirats arabes unis), Airbus prévoit une forte croissance du marché des services pour l'aviation commerciale au Moyen-Orient au cours de 20 prochaines années.



Ainsi, selon les chiffres de son dernier Global Services Forecast (GSF), les dépenses nécessaires pour faire voler la totalité de la flotte d'avions commerciaux de la région (MRO, training, améliorations des Ops...) devront plus que doubler d'ici 2042, passant de 12 milliards de dollars actuellement à 28 milliards de dollars (croissance annuelle de 4,4%, au-dessus de la moyenne mondiale de 3,6 %).



La demande croissante d'avions plus connectés devrait stimuler la croissance dans divers domaines des services, notamment la maintenance de la flotte, la formation, l'exploitation et la modernisation des appareils (cabine et systèmes).



Pour le marché de la maintenance, Airbus prévoit une augmentation des dépenses qui devrait atteindre les 23 milliards de dollars à horizon 2042, contre 10 milliards de dollars l'année dernière. Par ailleurs, le marché des améliorations et rénovations devrait connaître le taux de croissance annuel moyen le plus élevé (5,5%), passant de 1,3 milliard de dollars à 3,6 milliards de dollars.



Cette croissance est principalement attribuée à la demande accrue de mises à niveau des cabines et des systèmes, essentielles au processus de modernisation de la flotte, en particulier jusqu'en 2030.



Pour rappel, Airbus prévoit l'arrivée de 3 120 nouveaux avions commerciaux neufs (passagers et cargo) au cours des 20 prochaines années au Moyen-Orient, pour une croissance du transport aérien estimée à +4,6 % par an en moyenne dans la région.



En conséquence, l'avionneur européen prévoit l'arrivée de 208 000 professionnels hautement qualifiés supplémentaires au Moyen-Orient au cours des 20 prochaines années, dont 56 000 nouveaux pilotes et 52 000 nouveaux personnels de maintenance, ainsi que 100 000 nouveaux PNC.