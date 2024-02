MRO : Ryanair mise de plus belle sur la Jordanie pour sa flotte grandissante

La flotte de Ryanair viendra davantage au soleil durant les longs mois d'hiver. Joramco, la société MRO jordanienne filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE) vient en effet de prolonger et d'étendre un important contrat de maintenance en base avec la compagnie low-cost irlandaise pour les 10 prochaines années.



Mieux, Ryanair disposera désormais de 10 lignes de maintenance lourde entièrement dédiées à sa flotte durant les périodes hivernales (contre jusqu'à 6 aujourd'hui), offrant ainsi à la low-cost davantage de flexibilité pour assurer les grandes visites (Check C) de ses monocouloirs Boeing, et alors que sa flotte va être amenées à croître fortement dans les prochaines années.



Joramco vient d'ailleurs de célébrer la 100e grande visite d'un 737-800 de Ryanair il y a quelques jours. La compagnie low-cost irlandaise est cliente de Joramco depuis 2019, avec initialement deux lignes de maintenance dédiées à Amman.



Pour la maintenance...