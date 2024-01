Global Airlines et Factorydesign commencent à dévoiler le design cabine de leurs Airbus A380

Global Airlines continue de construire des partenariats pour concrétiser son ambition de lancer ses opérations en Airbus A380. A l'occasion de l'officialisation de celui conclu avec la société londonienne Factorydesign et portant sur le travail de design des intérieurs de l'appareil (fauteuils, cuisines, toilettes, espaces de sociabilisation), un premier aperçu a été donné sur ce à quoi ressemblera l'entrée du Super Jumbo de la compagnie britannique.



Factorydesign est connue pour avoir travaillé sur le Concorde de British Airways et, plus récemment, sur le produit the Residence d'Etihad (déjà sur A380). Global Airlines a débuté sa collaboration avec l'agence au début de l'année 2023 avec la volonté de « réimaginer l'âge d'or du voyage » pour l'A380 et d'intégrer des innovations garantissant un niveau élevé de confort dans toutes les cabines.



Pour correspondre à l'image de marque de Global Airlines, Factorydesign a opté pour différentes nuances de rouge (cf....