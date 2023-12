Le carnet de commandes d'Aura Aero franchit la barre symbolique des 8 milliards de dollars

L'avionneur toulousain Aura Aero vient de remporter une très grosse commande potentielle en provenance des États-Unis pour ERA, son futur avion de transport régional à propulsion hybride-électrique de 19 places.



L'opérateur texan JSX, spécialisé dans les vols à la demande affaires et loisirs, a signé une lettre d'intention (LoI) pour acquérir jusqu'à 150 ERA (50 avions fermes et 100 options), un contrat valorisé à près de deux milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur, soit sa plus importante vente potentielle à ce jour.



JSX aligne aujourd'hui 47 ERJ 135/145 et propose jusqu'à 120 vols charters publics quotidiens depuis l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, le Nevada, le Nouveau-Mexique, New York et le Texas. L'opérateur dessert aussi régulièrement le Mexique et les Bahamas. Avec ses futurs ERA, JSX entend renforcer son réseau avec l'ouverture d'une multitude de nouvelles dessertes point-à-point de façon rentable vers des destinations secondaires aux États-Unis, renforçant ainsi la connectivité des petites communautés du pays.



Jérémy Caussade, Président et Co-Fondateur d'Aura Aero nous a expliqué que les discussions avec JSX étaient intervenues assez tôt dans le programme, le modèle économique lancé par JSX en 2016 ayant particulièrement intéressé Aura Aero par son efficacité pour les passagers, en desservant les zones dédiées aux avions d'affaires des aéroports. « C'est simple, c'est pratique et c'est efficace » témoigne-t-il.



Jérémy Caussade confirme aussi que le carnet de commandes de l'avion de transport régional ERA vient d'atteindre une valeur de l'ordre de 8 milliards de dollars, une somme qui témoigne de l'intérêt croissant du programme et de la confiance des clients potentiels, un véritable avantage pour lever des financements supplémentaires pour produire son avion de transport régional hybride de 19 places.



Aura Aero vise particulièrement l'Amérique du Nord et les États-Unis pour imposer ERA, à l'instar du protocole d'accord signé avec Republic Airways, l'une des principales compagnies CPA (Capacity Provider Airline) américaines au début du mois de novembre. Republic Airways doit ainsi participer au développement technique et commercial du futur avion régional bas carbone. « C'est le plus gros marché, c'est vraiment là que ce se passe » nous confirme Jérémy Caussade qui ajoute que « ce n'est que le début ».



Le calendrier d'ERA prévoit un premier vol en 2026 et une entrée en service en 2028. L'avion octomoteur hybride utilisera des turbogénérateurs développés par Safran Helicopter Engines et Safran Electrical & Power.