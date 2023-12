Safran Aircraft Engine Services Morocco double ses capacités de MRO sur CFM56

L'activité de la maintenance moteur voit désormais très bien les limites du « green time management », qui avait tant fait parler de lui au coeur de la crise sanitaire et est arrivé au bout. La demande pour les visites en atelier remonte en flèche en même temps que la chaîne d'approvisionnement peine à retrouver un rythme de croisière satisfaisant pour suivre les besoins et que les pénuries de main d'oeuvre se généralisent.



Dans ce contexte complexe, tous les acteurs cherchent à sécuriser et si possible accroître tout de même leurs capacités. C'est ce qui a récemment convaincu le groupe Lufthansa de garder la mainmise sur Lufthansa Technik. C'est ce qui pousse également Safran à étendre ses opérations.



En plus de préparer l'ouverture du futur centre de maintenance moteurs d'Hyderabad en Inde, le groupe français est en train d'augmenter ses capacités sur le site de Safran...