Rafale et mathématiques

L'actualité de la semaine dernière a été marquée par deux faits de circonstance sans véritable lien entre eux, mais qui pourtant ne sont pas complètement dissociés.



D'un côté, nous avons la France qui gagne, avec Dassault Aviation qui est en passe de franchir la barre des 500 avions de combat Rafale vendus, avec des appareils qui seront produits jusqu'à horizon 2032-2033. L'avionneur français doit maintenant s'atteler à monter en cadence comme jamais, un véritable défi quand on connaît la situation que traverse encore tout le tissu industriel aéronautique.



D'un autre côté, nous avons la France qui perd, avec une baisse « historique » du niveau des élèves en mathématiques au début du lycée selon le dernier rapport Pisa. L'effondrement du niveau toucherait malheureusement aussi les classes préparatoires scientifiques et les grandes écoles d'ingénieurs depuis plus de 10 ans.



Le pire est donc à craindre pour ce qui est...