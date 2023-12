Lufthansa Technik restera à Lufthansa à 100 %

« Nous avons de grands projets pour Lufthansa Technik », annonce Detlef Kayser, président du conseil de surveillance de la société de maintenance. Et ces projets excluent désormais tout désengagement de Lufthansa de sa filiale. Le groupe allemand a en effet constaté une demande soutenue et pérenne pour les services MRO, notamment dans les moteurs, qui devrait alimenter une forte croissance pour la société, tandis qu'il considère désormais comme hautement stratégique de conserver la mainmise sur son expertise dans un contexte généralisé de pénurie de ressources.



Lufthansa Technik a donc annoncé le lancement d'un plan de croissance ambitieux mais dont elle est convaincue qu'elle pourra le mettre en oeuvre par ses propres moyens, sans investisseur externe : « Ambition 2030 ».



Le principal moteur de croissance sera l'activité de support technique pour les moteurs et les composants d'avions. Dans le cadre de l'activité de maintenance moteurs, Lufthansa constate...