En images : Baptême du feu à Dubaï pour le Boeing 777-300ERSF « Big Twin »

Le 777-300ERSF (Special Freighter) mené par IAI et AerCap est le tout premier programme de conversion cargo concernant le Boeing 777-300ER. Lancé en 2019, il vise la succession des 747-400F et des MD-11F et notamment pour les opérateurs transportant du fret au poids volumétrique faible, à l'instar des spécialistes du transport de colis express et les acteurs du e-commerce. Il affichera une consommation en carburant par tonne réduite de 21% par rapport au 747-400F tout en proposant 25% de volume en plus que le 777 Freighter sortant actuellement de la ligne d'assemblage d'Everett (mais deux tonnes de moins à pleine charge, 101,6 tonnes maximum). Son rayon d'action sera de 4650 nautiques (8600 km) à pleine charge.



Le prototype du Big Twin présent au salon est issu de la flotte d'Emirates (MSN 32789, ex-A6-EBB), un appareil que la compagnie de Dubaï a loué à GECAS (maintenant AerCap) durant 15 ans. Il avait rejoint les installations d'IAI à Tel-Aviv en juin 2020 pour préparer sa conversion. Les travaux de modification du 777-300ER sont particulièrement lourds. Outre l'ajout d'une porte de chargement en aval de voilure (146,5 x 120 pouces), des renforts de fuselage associés, du système de chargement au sol et des modifications relatives au transport de fret (cloison étanche rigide 9g, désactivation de 8 portes, rebouchage des hublots, système de détection incendie, compartiment des accompagnants ...), le programme comprend évidemment le remplacement des fameuses poutres de plancher composites par des poutres en aluminium.



Le programme avait franchi une étape majeure en mars dernier avec le premier vol du prototype converti, un appareil qui, une fois certifié, rejoindra la flotte de la compagnie cargo américaine Kalitta Air (5 appareils contractualisés). Le programme doit pour cela décrocher son STC auprès de la Civil Aviation Authority of Israel (CAAI) et de la Federal Aviation Administration (FAA).



Le 777-300ERSF d'IAI et AerCap totalise aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'appareils contractualisés. Le marché visé représente entre 120 et 180 appareils à convertir sur 10 ans. Depuis quelques mois, Israel Aerospace Industries a multiplié les annonces concernant de nouveaux sites de conversions pour le programme 777-300ERSF, à l'instar du projet de Séoul (Incheon) avec Sharp Technics K, celui annoncé avec Etihad Engineering à Abu Dhabi ou encore avec Ascent Aviation Services à Marana, près de Tucson (Arizona).











L'industrie israélienne a clairement fait profil bas durant le salon aéronautique de Dubaï avec la situation géopolitique au Proche-Orient et la présence du 777-300ERSF de la division aéronautique d'Israel Aerospace Industries (IAI), anciennement Bedek, n'était pas gagné d'avance. Mais il était bien là, certes un peu à l'écart du statique, mais bien là, assurant pour la première fois une présence à un salon.Le 777-300ERSF (Special Freighter) mené par IAI et AerCap est le tout premier programme de conversion cargo concernant le Boeing 777-300ER. Lancé en 2019, il vise la succession des 747-400F et des MD-11F et notamment pour les opérateurs transportant du fret au poids volumétrique faible, à l'instar des spécialistes du transport de colis express et les acteurs du e-commerce. Il affichera une consommation en carburant par tonne réduite de 21% par rapport au 747-400F tout en proposant 25% de volume en plus que le 777 Freighter sortant actuellement de la ligne d'assemblage d'Everett (mais deux tonnes de moins à pleine charge, 101,6 tonnes maximum). Son rayon d'action sera de 4650 nautiques (8600 km) à pleine charge.Le prototype du Big Twin présent au salon est issu de la flotte d'Emirates (MSN 32789, ex-A6-EBB), un appareil que la compagnie de Dubaï a loué à GECAS (maintenant AerCap) durant 15 ans. Il avait rejoint les installations d'IAI à Tel-Aviv en juin 2020 pour préparer sa conversion. Les travaux de modification du 777-300ER sont particulièrement lourds. Outre l'ajout d'une porte de chargement en aval de voilure (146,5 x 120 pouces), des renforts de fuselage associés, du système de chargement au sol et des modifications relatives au transport de fret (cloison étanche rigide 9g, désactivation de 8 portes, rebouchage des hublots, système de détection incendie, compartiment des accompagnants ...), le programme comprend évidemment le remplacement des fameuses poutres de plancher composites par des poutres en aluminium.Le programme avait franchi une étape majeure en mars dernier avec le premier vol du prototype converti, un appareil qui, une fois certifié, rejoindra la flotte de la compagnie cargo américaine Kalitta Air (5 appareils contractualisés). Le programme doit pour cela décrocher son STC auprès de la Civil Aviation Authority of Israel (CAAI) et de la Federal Aviation Administration (FAA).Le 777-300ERSF d'IAI et AerCap totalise aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'appareils contractualisés. Le marché visé représente entre 120 et 180 appareils à convertir sur 10 ans. Depuis quelques mois, Israel Aerospace Industries a multiplié les annonces concernant de nouveaux sites de conversions pour le programme 777-300ERSF, à l'instar du projet de Séoul (Incheon) avec Sharp Technics K, celui annoncé avec Etihad Engineering à Abu Dhabi ou encore avec Ascent Aviation Services à Marana, près de Tucson (Arizona).