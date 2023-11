Saudia Technic et Airbus Helicopters se rapprochent pour créer un centre de service régional agréé

Saudia Technic et Airbus Helicopters ont signé un protocole d'accord visant à la création d'un centre de service agréé en Arabie Saoudite pour soutenir les hélicoptères civils en opération dans la région. Cet accord a été signé au Dubai Airshow le 15 novembre et s'inscrit dans le plan Saudi Vision 2030 mené depuis quelques années par le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS).



Cet accord stratégique marque un moment charnière pour Saudia Technic, renforçant son engagement à fournir des services de maintenance d'hélicoptères de haut niveau et consolidant son leadership dans le paysage MRO. Simultanément, Airbus Helicopters étend sa présence au Moyen-Orient, en s'alignant avec des partenaires locaux pour la modernisation, la maintenance, la réparation et la révision de sa flotte d'hélicoptères, et en soutenant la région avec Airbus Helicopters Arabia.



« La signature de cet accord témoigne de notre engagement à améliorer continuellement la satisfaction de nos clients au Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle mondiale », a déclaré Olivier Michalon, vice-président exécutif des activités mondiales d'Airbus Helicopters. « Saudia Technic est un fournisseur de maintenance éprouvé et j'ai hâte d'explorer de nouvelles opportunités pour renforcer notre collaboration à l'avenir » a-t-il ajouté.



Pour rappel, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) a été rebaptisée Saudia Technics au début du mois d'octobre, une initiative visant à incarner une « vision ambitieuse pour l'avenir ». La division MRO de la compagnie aérienne nationale saoudienne Saudia est l'une des sociétés de maintenance les plus importantes du Moyen-Orient.



L'Arabie Saoudite est également un client important pour Airbus Helicopters, à l'instar de l'opérateur The Helicopter Company (THC) qui dispose déjà par exemple d'un ACH160 pour les besoins des vols corporate de Red Sea Global (10 machines contractualisées).