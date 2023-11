Airbus se prépare à une gigantesque commande de Turkish Airlines

Turkish Airlines a confirmé le 13 novembre vouloir acquérir jusqu'à 355 nouveaux avions commerciaux auprès d'Airbus, un contrat qui comprendra 240 appareils fermes et 115 autres en options. Les livraisons sont déjà annoncées pour la période 2026-2036.



Selon la presse turque, cette commande serait finalement constituée de 250 A321neo, 85 A350-900, 15 A350-1000 et cinq A350F. Turkish Airlines a cependant précisé que l'annonce officielle serait effectuée après approbation de son conseil d'administration.



Un peu plus tôt cette année, la compagnie porte-drapeau turque avait dévoilé son plan stratégique d'ici à 2033, visant à un doublement de la taille de sa flotte pour atteindre plus de 800 appareils, un réseau 400 destinations et 170 millions de passagers transportés. Son projet d'acquisition de 600 nouveaux avions commerciaux (dont 400 monocouloirs et 200 gros-porteurs) avait été repoussé de quelques mois à cause des élections présidentielles turques.



Certains des gros-porteurs de nouvelle génération seront notamment acquis par la compagnie pour lui permettre de desservir l'Australie sans escale.



Turkish Airlines est déjà un important opérateur de l'A321neo (54 exemplaires livrés sur 92 attendus, une partie déployée chez Anadolujet). Elle aligne également 14 A350-900 et en attend 22 autres.