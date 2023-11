Air Niugini a tranché en faveur de l'Airbus A220 pour rajeunir sa flotte

La compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée remplacera sa flotte régionale par des A220. Air Niugini a signé avec Airbus une commande ferme portant sur six A220-100. La compagnie de Port Moresby va également acquérir trois A220-300 et deux A220-100 auprès de loueurs.



Les A220 viendront notamment remplacer les emblématiques biréacteurs Fokker (sept F100 et six F70) d'Air Niugini, la compagnie étant un opérateur des avions régionaux néerlandais depuis son lancement en 1973, avec le Fokker 27 puis le Fokker 28 quelques années plus tard.



La future flotte d'A220 d'Air Niugini sera exploitée sur l'ensemble de son réseau domestique et régional et permettra même à la compagnie d'ouvrir de nouvelles liaisons en Asie-Pacifique.



« Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire de notre compagnie aérienne nationale, qui soutiendra la croissance du commerce et du tourisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les nouveaux avions offriront le plus haut niveau de confort à nos passagers, tout en garantissant une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux appareils qu'ils remplaceront » a annoncé Gary Seddon, le directeur général par intérim d'Air Niugini.



La compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait lancé un appel à propositions il y a deux ans pour moderniser sa flotte, l'A220 étant en concurrence avec la famille E-Jet E2 d'Embraer. Elle devait également se lancer dans le processus de remplacement de sa flotte de Dash 8.



Selon Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus, « Air Niugini a pu constater que l'A220 apporte beaucoup plus à sa compagnie que les produits concurrents dans ce domaine, en termes d'efficacité, de rayon d'action, de confort et de potentiel de croissance. Nous remercions Air Niugini pour sa confiance en Airbus et nous nous engageons à apporter tout notre soutien à la compagnie lors de la transition vers sa nouvelle flotte. »



Air Niugini a également annoncé qu'elle avait choisi la solution de planification des vols N-Flight Planning (N-FP) de la filiale d'Airbus NAVBLUE.



L'avionneur européen a par ailleurs rappelé que la famille A220 totalisait (à la fin septembre) plus de 800 commandes de la part d'une trentaine de clients, avec déjà plus de 280 exemplaires livrés.