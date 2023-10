Avions commerciaux : pourquoi le prochain Dubai Airshow s'annonce déjà vraiment exceptionnel

Alors que l'actualité aéronautique est particulièrement riche cette semaine avec la concomitance de deux grands événements qui se tiennent à Las Vegas (NBAA-BACE) et à Amsterdam (MRO Europe), les regards se tournent déjà vers le prochain salon de Dubaï qui se tiendra dans moins d'un mois et qui promet d'être vraiment exceptionnel.



Car si cette 18e édition du Dubai Airshow veut clairement s'orienter vers une vitrine d'innovations pour décarboner l'aviation dans la perspective de la COP28 qui se tiendra aussi à Dubaï quelques semaines plus tard, elle s'annonce aussi comme un véritable festival d'annonces de commandes d'avions commerciaux pour la prochaine décennie.



De nombreux signaux s'accumulent en effet depuis plusieurs mois du côté de certaines compagnies aériennes et leurs concrétisations en contrat à Dubaï vont clairement nous sortir de cette morosité ambiante et redonner encore un certain « peps » aux industriels du secteur, accablés par...