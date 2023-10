Rolls-Royce réduit ses effectifs de plus de 2 000 personnes et annonce le départ de Grazia Vittadini

La restructuration de Rolls-Royce n'est toujours pas une affaire du passé. Le motoriste britannique a dévoilé un nouveau plan de rationalisation de son activité, qui s'inscrit dans son plan pluriannuel de transformation. Il prévoit la suppression de 2 000 à 2 500 postes et la fusion en une seule équipe des activités autour de la sécurité des produits, des normes d'ingénierie, des processus, des méthodes et des outils.



La décision d'affecter une équipe unique aux activités « Engineering Technology & Safety » doit permettre d'utiliser plus efficacement les talents et les technologies d'ingénierie dans l'ensemble du groupe. Elle sera dirigée par Simon Burr, actuellement directeur du développement des produits et de la technologie pour l'aérospatiale civile. Grazia Vittadini, l'actuelle directrice Technologie (et ancienne directrice Technologie d'Airbus), quittera donc le motoriste en avril 2024.



Rolls-Royce se prépare également à créer une nouvelle organisation de gestion des achats et des...