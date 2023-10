MRO : Revima lance APU Care, un portefeuille de solutions innovantes à destination des compagnies aériennes

À quelques heures de l'ouverture du salon MRO Europe qui se tiendra à Amsterdam les 18 et 19 octobre, le groupe français Revima, spécialisé dans les services MRO des APU et des trains d'atterrissage, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de services dédiés aux générateurs auxiliaires de puissance.



Regroupés sous le portefeuille APU Care, ces solutions innovantes à destination des compagnies aériennes s'appuient sur les 60 années d'expérience e Revima dans la maintenance et sur l'expertise de sa filiale FlightWatching, spécialisée dans la maintenance prédictive grâce à l'analyse de données en temps réel. Les offres APU Care de Revima comprennent notamment :



Predictive Care, une solution combinant l'expertise MRO sur les APU de Revima, des conseils quotidiens ainsi que le logiciel de maintenance prédictive en temps réel le plus avancé.



APU Fuel Saver, un outil de surveillance en temps réel de l'utilisation des APU et des opérations des appareils associées. Ce service optimise les opérations au sol, élimine les dépassements des APU et contribue à plus de 15 % de réduction des émissions de carbone.



On-Wing Care, une équipe spécialisée dans la prise en charge en charge des réparations sous aile, et ce directement sur n'importe quel site de l'opérateur à travers le monde.



« Ces services de grande valeur tirent parti de notre plateforme numérique exclusive, en temps réel, conviviale et puissante de surveillance des vols pour réduire les perturbations des APU et améliorer la durabilité opérationnelle. Pour nous, c'est une étape supplémentaire dans l'établissement de Revima en tant que partenaire clé à long terme en contribuant à des opérations fiables et en réduisant le coût global de possession tout au long de la durée de vie de l'APU », a déclaré Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima.



Revima a également révélé que Saudia, la compagnie nationale de l'Arabie Saoudite, utilisait déjà la solution Predictive Care depuis 2 ans pour les APU de sa flotte de monocouloirs de la famille Airbus A320 ainsi que pour ceux de ses Boeing 787. Saudia a ainsi pu réduire considérablement l'exposition de ses deux flottes aux retraits imprévus tout en renforçant son niveau de confiance pour les vols ETOPS.