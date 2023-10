MRO : Les travaux de construction du Centre d'excellence A220 d'Avianor démarrent

Avianor, filiale du groupe canadien Drakkar Aéronautique et Transport terrestre, a lancé officiellement la construction de son Centre d'excellence A220 le 10 octobre dernier.



Pour l'occasion, différents acteurs étaient présents, dont les représentants et dignitaires du ministère canadien de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), de la Ville de Mirabel, de DRAKKAR, d'Air Canada, du Groupe MACH (partenaire immobilier), des Aéroports de Montréal, d'Aéro Montréal, et de Syscomax.



Avianor avait profité de la dernière édition du salon du Bourget au mois de juin pour dévoiler son projet de création d'un nouveau centre MRO dédié aux Airbus A220 à l'Aéroport international de Montréal-Mirabel (YMX).



Ce nouveau centre de maintenance, qui sera opérationnel à l'automne 2024, représente un investissement de plus de 70 millions de dollars canadiens (485 millions d'euros). Avianor disposera alors de quatre nouvelles lignes de maintenance pour accueillir des A220 et...