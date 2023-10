Airbus pose la première pierre du nouveau centre de maintenance de la flotte allemande d'A400M de Wunstorf

Airbus a officiellement lancé le 9 octobre la construction du nouveau centre de maintenance dédié à la flotte d'A400M de la Bundeswehr sur le site de la base aérienne de Wunstorf, près de Hanovre.



Le futur site de maintenance se situe à proximité immédiate des installations de l'escadron Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62), principal opérateur de l'avion de transport militaire européen.



La Luftwaffe aligne aujourd'hui 41 A400M sur un total de 53 appareils commandés. La livraison de la nouvelle installation est prévue pour 2026, avec une entrée en service annoncée pour la mi-2027, après approbation du Bureau de navigabilité de l'armée allemande.



Le centre de maintenance A400M de Wunstorf accueillera alors environ 300 employés. L'investissement dédié à la mise en place du nouveau centre de maintenance est annoncé à plusieurs centaines de millions d'euros.



« L'A400M est en service fiable pour les forces armées allemandes depuis plus de dix ans. Pour que cela continue ainsi, le nouveau centre de maintenance Airbus A400M de Wunstorf constitue une avancée importante : nous allons ici approfondir la coopération avec les forces armées allemandes et améliorer encore la disponibilité et la capacité opérationnelle de l'A400M. Le nouveau centre de maintenance renforcera durablement la coopération fructueuse entre l'industrie et l'armée de l'air allemande", a déclaré Mike Schoellhorn, le PDG d'Airbus Defence and Space.



Pour rappel, la BAAINBw a renouvelé avec Airbus le contrat de maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte d'A400M de la Luftwaffe pour une durée de 7,5 années supplémentaires en juillet dernier.



Le soutien des A400M allemands est aujourd'hui assuré depuis le site MRO principal d'Airbus DS à Manching, près de Munich. La base aérienne de Wunstorf et l'aéroport international de Hanovre participent également à la maintenance des appareils.