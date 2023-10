Lufthansa Technik va assurer les transitions de 29 appareils pour China Airlines

China Airlines (CAL) a attribué à Lufthansa Technik un contrat de trois ans visant à assurer les transitions de 12 Boeing 737-800 et de 17 Airbus A330 actuellement loués par la compagnie porte-drapeau taïwanaise.



Les 29 transitions seront effectuées dans divers endroits en Asie-Pacifique.



La division MRO du groupe Lufthansa précise qu'elle possède des années d'expérience dans ce domaine, ayant déjà réalisé plus de 400 projets de transition d'avion dans le monde.



« Les 29 avions proviennent de 11 sociétés de location différentes. C'est pourquoi nous avons besoin d'un partenaire fiable qui connaît le mieux le secteur » a indiqué Jason Tsai, vice-président de la division ingénierie des opérations de China Airlines.



L'offre Aircraft Transition Services de Lufthansa Technik comprend l'évaluation initiale de l'appareil et la gestion des actifs jusqu'au bail suivant.



China Airlines était déjà cliente de Lufthansa Technik depuis de nombreuses années. En 2022, les deux sociétés ont prolongé de six ans un contrat de type Total Component Support (TCS) pour la flotte A330.



La compagnie aérienne taïwanaise prévoit de se séparer graduellement de ses A330 avec l'arrivée programmée de 24 Boeing 787 à partir de 2025. Ces 737-800 sont quant à eux progressivement remplacés par des Airbus A321neo depuis novembre 2021.