« On pourrait essayer de réconcilier tout le monde avec cette motorisation », Damien Fauvet, fondateur de Turbotech

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Damien Fauvet, fondateur et président de Turbotech.Turbotech a développé une turbine adaptée à l'aviation légère et faible consommatrice de carburant, qui peut être utilisée comme turbopropulseur ou turbogénérateur pour recharger des batteries. Ayant visé des applications non certifiées lors du développement de cette turbine, la jeune entreprise annonce son entrée en service l'année prochaine en première monte (sur turbopropulseur) mais ne se détourne pas du marché du rétrofit.Capable de motoriser tous types d'aéronefs légers (y compris des hélicoptères et des drones), ayant séduit une trentaine de clients en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, Turbotech travaille à augmenter la puissance de sa turbine pour pouvoir motoriser des appareils plus lourds (du type Cirrus ou Cessna 72). Décrivant les perspectives de sa technologie, Damien Fauvet explique également qu'elle répond aux problématiques environnementales actuelles, grâce à ses faibles émissions sonores et sa capacité à fonctionner avec tous types de carburant.