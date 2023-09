China Eastern commande 100 monocouloirs C919 supplémentaires à la COMAC

La compagnie de lancement du monocouloir C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corportation of China) est déjà conquise. China Eastern Airlines a signé un contrat avec l'avionneur chinois le 28 septembre pour l'acquisition de 100 C919 supplémentaires, un accord d'une valeur catalogue de 10 milliards de dollars. Les livraisons s'étaleront de 2024 à 2031.



La compagnie aérienne shanghaïenne avait lancé les premiers vols commerciaux du C919 le 28 mai dernier en reliant les plateformes de Shanghaï Hongqiao et de Pékin Daxing. Son deuxième exemplaire, sur les cinq premiers appareils fermes attendus, lui avait été remis le 16 juillet.



Les C919 de China Eastern Airlines sont aménagés en configuration biclasse de 164 places, dont huit en classe affaires.



Au 26 septembre 2023, les deux C919 de China Eastern totalisaient un peu plus de 1 140 heures de vol, dont 867 heures de vol en exploitation commerciale. Les deux appareils ont effectué un total de 296 vols commerciaux, avec un coefficient de remplissage de plus de 73%. Ils ont ainsi transporté plus de 35 000 passagers.



Selon COMAC, ce programme motorisé par des LEAP-1C de CFM International (coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace) a enregistré plus de 1200 commandes et engagements depuis le lancement du programme en 2011. L'avionneur chinois ambitionne d'atteindre une cadence de production de 150 exemplaires par an d'ici 5 ans.



En attendant, les 100 nouveaux C919 seront livrés à China Eastern avec un calendrier bien précis : 5 appareils en 2024, 10 avions chaque année entre 2025 à 2027, puis 15 chaque année entre 2028 à 2030 et 20 en 2031.



Pour rappel, le LEAP-1C est une variante extrêmement proche du LEAP-1A présent sur la famille A320neo d'Airbus.