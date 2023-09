Capital A et le groupe Garuda Indonesia lancent un partenariat stratégique couvrant le transport de passagers, la logistique et la maintenance aéronautique

Capital A, maison mère d'AirAsia Aviation Group, et le groupe Garuda Indonesia annonce la création de « partenariats révolutionnaires et axés sur la valeur pour transformer les voyages et la logistique de l'ASEAN ». Ces accords, qui prennent pour l'instant la forme d'un MoU, visent à soutenir le renforcement de « l'écosystème aéronautique mondial après la pandémie ».



Sont notamment annoncés des potentiels rapprochements entre les compagnies AirAsia et Citilink, entre Teleport et Garuda Indonesia Cargo dans le domaine de la logistique et entre Asia Digital Engineering (ADE) et GMF AeroAsia dans le domaine des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO).



Un accord interligne est ainsi prévu entre AirAsia et Citilink d'ici le premier trimestre 2024, regroupant près de 50 destinations intérieures en Indonésie couvertes par la compagnie low-cost Citilink et 150 destinations internationales des compagnies AirAsia dans les pays de l'ASEAN.



Dans le...